Участниками «Ночи карьеры» могут стать свыше 60 тысяч студентов

Акция «Ночь карьеры» намечена на апрель будущего года, сообщили в пресс-службе АНО «Россия — страна возможностей» 24 декабря.

Она станет одним из проектов платформы, как указано в сообщении. Заместитель генерального директора организации Владислав Даванков указал, что «Ночь карьеры» может пройти в 30 городах России. К участию ожидаются свыше 60 тысяч российских студентов, а также порядка 200 работодателей.

«Карьерные события в регионах страны будут организованы в едином формате и состоятся одновременно. Это будут выставки, мастер-классы и лекции от работодателей», — пояснили в пресс-службе.

Глава министерства науки и высшего образования Михаил Котюков, председательствующий в оргкомитете акции, указал, что вопрос трудоустройства является одним из приоритетов системы образования.