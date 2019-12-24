Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии

В понедельник, 23 декабря, состоялось очередное совместное российской-турецкое патрулирование в Сирийской Арабской Республике (САР). Кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что такие совместные операции способствует поиску путей урегулирования ситуации в стране.

Совместное патрулирование российскими и турецкими военными оказывает позитивное воздействие на события в регионе, заявил Долгов.

«Эти действия, конечно, происходят в рамках подписанного между Россией и Турцией меморандума. Это, безусловно, позитивный факт, который способствует процессу нахождения путей стабилизации в этом районе», — считает эксперт.

Патрулирование международной группы стартовало от пункта перехода населенного пункта Шейрек и преодолело 40 километров вдоль сирийско-турецкой границы. Все внимание военных было сосредоточено на приграничном регионе, который располагается в нескольких десятках километров западнее населенного пункта Эль-Камышлы.

По мнению Долгова, локальные столкновения и террористические акты с участием курдов провоцирует то, что не все курдские бандгруппы признали соглашения между Турцией и Россией. Эксперт отметил, что позиция России в этом вопросе – это стабилизация ситуации в САР.

«Позиция России совершенно правомерная — это стабилизация ситуации в Сирии, и, в частности, в районе, где действует турецкая армия и где идет совместное патрулирование. Задача России — восстановление стабильности в этом регионе и в САР в целом, а также поиск путей политического урегулирования кризиса», — заявил Долгов.

22 октября этого года Турция и Россия подписали меморандум о взаимопонимании. Некоторые пункты касались, в частности, ввода на сирийскую сторону границы с Турцией подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу ранее сообщил, что отвод курдов досрочно завершен, после чего началось российско-турецкое патрулирование.