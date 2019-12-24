Путин наметил ключевые направления работы законодателей в 2020 году
Российский лидер Владимир Путин рассказал законодателям, в каких направлениях должна строится их работа в предстоящем году. Он выступил на встрече с руководством Государственной думы и Совета Федерации 24 декабря.
Так, среди приоритетов президент назвал улучшение предпринимательского климата, а также разработку эффективных инструментов для привлечения и защиты инвестиций. Последнее, по словам Путина, должно облегчить создание новых рабочих мест для россиян.
«Предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины», — добавил он.
Государственный лидер отметил, что национальные цели развития должны объединять политические силы вне зависимости от взглядов и разногласий.
«Разногласия всегда есть, всегда будут, но интересы России, интересы нашего народа должны быть всегда выше текущей политической конъюнктуры», — подытожил Путин.