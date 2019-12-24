Путин наметил ключевые направления работы законодателей в 2020 году

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

 Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии

Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии
«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

 Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии

Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии
18:04   24 Декабря 2019
Россия

Путин наметил ключевые направления работы законодателей в 2020 году

Путин наметил ключевые направления работы законодателей в 2020 году

Российский лидер Владимир Путин рассказал законодателям, в каких направлениях должна строится их работа в предстоящем году. Он выступил на встрече с руководством Государственной думы и Совета Федерации 24 декабря.

Так, среди приоритетов президент назвал улучшение предпринимательского климата, а также разработку эффективных инструментов для привлечения и защиты инвестиций. Последнее, по словам Путина, должно облегчить создание новых рабочих мест для россиян.

«Предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины», — добавил он.

Государственный лидер отметил, что национальные цели развития должны объединять политические силы вне зависимости от взглядов и разногласий.

«Разногласия всегда есть, всегда будут, но интересы России, интересы нашего народа должны быть всегда выше текущей политической конъюнктуры», — подытожил Путин.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #парламент #работа

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...