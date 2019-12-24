Путин наметил ключевые направления работы законодателей в 2020 году

Российский лидер Владимир Путин рассказал законодателям, в каких направлениях должна строится их работа в предстоящем году. Он выступил на встрече с руководством Государственной думы и Совета Федерации 24 декабря.

Так, среди приоритетов президент назвал улучшение предпринимательского климата, а также разработку эффективных инструментов для привлечения и защиты инвестиций. Последнее, по словам Путина, должно облегчить создание новых рабочих мест для россиян.

«Предстоит и серьезный пересмотр, актуализация правил и процедур контрольно-надзорной деятельности по модели так называемой регуляторной гильотины», — добавил он.

Государственный лидер отметил, что национальные цели развития должны объединять политические силы вне зависимости от взглядов и разногласий.