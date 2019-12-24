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18:14   24 Декабря 2019
Россия

Псковские села на грани замерзания по вине чиновника от «Яблока»

Псковские села на грани замерзания по вине чиновника от «Яблока»

Пустошкинский район Псковской области, где главой стала активистка партии «Яблоко» Светлана Василькова, провалил подготовку к отопительному сезону. Глава района обратилась за помощью к селам, чтобы решить проблему. Однако у волостей нет возможностей оплатить долги районной администрации.

Глава Пригородной волости Александр Щупилов в комментарии ФАН объяснил, что у села нет лишних денег, а 2020 год — дотационный. Если Пригородная волость отдаст деньги району, тогда село не выплатит зарплаты или не выполнит обязательства по муниципальным программам.

«Мы не готовы участвовать в погашении долгов», — резюмировал Александр Щупилов.

Аналогично высказалась глава Гультяевской волости Людмила Сохраняева. По ее словам, у села остатки небольшие, а бюджет «распределили с натягом». Одно дело потребности волости, но миллионные суммы на покупку топлива для администрации района — совсем другое.

«Наши пять—десять тысяч, которые мы могли бы от себя оторвать, для нас — и это деньги», — объяснила Людмила Сохраняева.

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Автор: Анатолий Кубарев
#деньги #отопление #псковская область #проблема

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