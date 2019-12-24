Псковские села на грани замерзания по вине чиновника от «Яблока»

Пустошкинский район Псковской области, где главой стала активистка партии «Яблоко» Светлана Василькова, провалил подготовку к отопительному сезону. Глава района обратилась за помощью к селам, чтобы решить проблему. Однако у волостей нет возможностей оплатить долги районной администрации.

Глава Пригородной волости Александр Щупилов в комментарии ФАН объяснил, что у села нет лишних денег, а 2020 год — дотационный. Если Пригородная волость отдаст деньги району, тогда село не выплатит зарплаты или не выполнит обязательства по муниципальным программам.

«Мы не готовы участвовать в погашении долгов», — резюмировал Александр Щупилов.

Аналогично высказалась глава Гультяевской волости Людмила Сохраняева. По ее словам, у села остатки небольшие, а бюджет «распределили с натягом». Одно дело потребности волости, но миллионные суммы на покупку топлива для администрации района — совсем другое.