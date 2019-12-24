Главарь террористов ПНС Ливии рассказал о военной поддержке Турции

Так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии полностью зависит от военной помощи Анкары. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на интервью главаря террористов ПНС Файеза Сарраджа итальянской газете «Corriere della Sera».

Саррадж признался, что террористы ПНС полностью зависят от поставляемых Турцией боеприпасов и бойцов. По его словам, даже несмотря на незаконную перевозку оружия и боеприпасов ПНС Ливии теряет позиции, так как Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием Халифы Хафтара в рамках антитеррористической операции успешно продвигается в Триполи и вытесняет оттуда боевиков ПНС.

27 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Саррадж подписали меморандум о морских границах. Документ нарушает международное право, так как открывает границы Ливии для турецких военных кораблей.

Игнорируя даже эмбарго ООН, Анкара продолжает отправлять в Ливию оружие, военную технику и сирийских джихадистов. Помогая террористам в Ливии, Турция преследует только собственные интересы, а именно – претендует на ливийскую нефть.

Ранее член Палаты представителей Ливии Абу Бакр Байра предрек скорое освобождение Триполи от террористов ПНС. Он заявил, что в скором времени Триполи полностью перейдет под контроль ЛНА. А террористам так называемого ПНС придется бежать из страны.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало материалы с доказательствами того, что Турция незаконно отправляет оружие в Ливию через украинские авиакомпании «Украина-Аэроальянс» и ООО «SkyAviatrans (Украина)».