Зюганов предложил развивать Россию через стратегию русских царей

В эфире передачи «Русская мечта» на телеканале «Царьград» лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что для дальнейшего развития страны необходимо сделать рывок вперед с помощью стратегий русских царей, к примеру Александра III.

Предвыборная компания КПРФ «10 шагов к достойной жизни», по мнению Зюганова, охватывает значительный период. В полном объеме эту программу можно было бы реализовать, наметив определенные этапы. К примеру, первым этапом и первой пятилеткой мог бы стать 2030 год.

«На мой взгляд, у нас в этом отношении уникальный опыт. Я когда изучал, как Александр III закладывал Транссиб, я был в восторге. Если бы Транссиба не было — мы бы вряд ли войну выиграли», — отметил лидер партии КПРФ.

Зюганов заявил, что предельно серьезно относится к истории России, которая помнит множество талантливых и великих правителей.

«Причём первый выговор мне залепили за то, что я сказал: и до 1917 года была великая история. Потому что не могли бездари освоить такой материк, отбиться от всех супостатов, поднять на такую высоту нашу литературу, культуру, искусство», — сообщает Зюганов.

Лидер КПРФ заявил, что сейчас у России есть все, чтобы совершить подобны рывок, опираясь на опыт прошлых правителей и их государственных преобразований.