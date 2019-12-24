Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в беседе с «Политикой сегодня» сравнил активистку Грету Тунберг с голым королем из сказки Ханса Кристиана Андерсена.

Поводом для этого послужил ролик с песней девушки, которую она исполнила в дуэте со своим отцом, продвигая новый проект «Звезды спасают землю». Видео в своем Twitter поделился гонконгский активист «N1», лидер «Революции зонтиков» Джошуа Вонг. Малькевич заметил, что Вонг уже не в первый раз демонстрирует то, что он фанат Греты Тунберг и готов ее всячески пиарить как «икону».

«Она становится таким общемировым лидером недалеких людей. Потому что все, что исходит теперь из под пера Греты Тунберг постоянно теперь на ура воспринимается вот такой невзыскательной аудиторией. Это мне напоминает басню Андерсона про «король-то голый». Говорят, бестселлером в Великобритании стала книжка Греты Тунберг, которая, на самом деле является просто сборником ее выступлений, где ничего такого глубокого не было, но, тем не менее, отлично продается», — подчеркнул Малькевич.

Однако, заявил глава ФЗНЦ, авторами этой песни ни Грета, ни ее отец не являются. Примечательно, что ее создатели лишь скопировали песню «Полгода плохая погода» на музыку Максима Дунаевского из советской картины «Мэри Поппинс, до свидания».

«Теперь Джошуа Вонг рекламирует ютюб-канал, на котором выложена якобы совместная песня Греты и ее отца. Песенка неплохая, такая мелодичная, но даже в комментариях пишут, что это песня из советского фильма, которую пел Павел Смеян в фильме «Мэрри Поппинс» — «Полгода плохая погода, полгода совсем никуда». И этот трек, так сказать, переозвучен на английском и в акустическом варианте там выложен. Но разве должен Джошуа Вонг разбираться в таких вещах? Конечно, нет. Он радостно продвигает своей аудитории Грету Тунберг», — сказал Малькевич.

После выхода книг и песен, считает глава Фонда, Тунберг стоит приступить к выпуску собственной линии косметики или одежды. Также Малькевич заявил, что поклонники шведской активистки мыслят весьма примитивно.

«Потому что, если завтра им Грета Тунберг предложит им свою туалетную бумагу, они, наверное, решат, что это божественный промысел. Не считаться с этим мы не можем безусловно, это один за другим очень тревожные звоночки», — сказал он.

Глава ФЗНЦ добавил, что ждет, когда Вонг поймет, что «сел в лужу» со своей публикацией и признается в этом в Twitter.

В этом месяце Тунберг стала «человеком года» по версии журнала Time. Главный редактор издания отметил, что за его 92-летнюю историю шведка стала самой молодой личностью, которая получила это звание. Экоактивистка в 2018 году вместо учебы в школе подошла к шведскому парламенту с требованием усилить меры по борьбе с изменением климата. Инициативу превратили в международное движение пятничных климатических забастовок — FridaysForFuture.

Американский лидер Дональд Трамп счел нелепым признание 16-летней Греты Тунберг «Человеком года-2019» по версии журнала Time. По его словам, экоактивистке нужно поработать над проблемой по управлению гневом, а потом сходить с другом в кино на старый-добрый фильм.