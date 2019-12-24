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17:37   24 Декабря 2019
Россия

Ледокол «Виктор Черномырдин» подготовили к передаче Росморпорту

Ледокол «Виктор Черномырдин» подготовили к передаче Росморпорту

Судно технически подготовили и сформировали экипаж. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщил представитель пресс-службы Росморпорта. По его словам, ледокол «Виктор Черномырдин», который строился на «Адмиралтейских верфях» (входит в «Объединенную судостроительную корпорацию»), подготовили к передаче заказчику — Росморпорту.

«Росморпорт ждет приглашения от ОСК на приемку ледокола «Виктор Черномырдин»», — добавил он.

Ранее предполагалось, что ледокол передадут заказчику в среду, 25 декабря. В октябре 2019 года судно вышло в Финский залив на заводские ходовые испытания, совмещенные с государственными.

В течение 20 суток сдаточная команда завода, экипаж, госкомиссия и представители заказчика проверяли работу систем и механизмов ледокола, включая пропульсивную систему, навигацию и связь, а также радиолокационные станции.  Ледовые испытания судно пройдет уже весной 2020 года по причине отсутствия сейчас льда требуемых характеристик.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #ледокол #виктор черномырдин

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