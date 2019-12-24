РФС намерен добиться дополнительных билетов на ЧЕ-2020 для активных болельщиков

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация работает над получением дополнительных билетов на чемпионат Европы 2020 года для активных болельщиков за сборную России.

Напомним, что ранее объединение болельщиков «Фратрия» раскритиковало билетную программу на соревновании. Согласно их заявлению, решение союза реализовывать билеты через фан-клуб «Наши Парни» оставило активных болельщиков без возможности посетить матчи.

Дюков отметил, что обращение «Фратрии» поступило 9 декабря, он знаком с ним. Однако билеты, полученные 3 декабря, уже разыграны.

«К сожалению, эту заявку мы получили 18–19 ноября, в то время как эта программа розыгрышей промо-кодов была согласована с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций]. Мы получили всего 600 билетов — это не то, что устроило активных болельщиков… Сейчас мы пытаемся получить дополнительные билеты, чтобы те болельщики, которые проводили перфомансы, получили возможность поболеть за команду», — указал он.

Напомним, что Чемпионат Европы в честь 60-летия будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Соревнования охватят 12 европейских городов, в числе которых Санкт-Петербург. Северная столица примет три матча групповой стадии и один из четвертьфинала.

В группе первого отборочного турнира российская сборная занимает второе место. Так, она сыграет два матча в Петербурге против Бельгии и Финляндии 13 и 17 июня соответственно, а также против Дании в Копенгагене 22 июня.