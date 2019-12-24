РФС намерен добиться дополнительных билетов на ЧЕ-2020 для активных болельщиков

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

 Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии

Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии
«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

 Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии

Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии
17:41   24 Декабря 2019
Россия

РФС намерен добиться дополнительных билетов на ЧЕ-2020 для активных болельщиков

РФС намерен добиться дополнительных билетов на ЧЕ-2020 для активных болельщиков

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация работает над получением дополнительных билетов на чемпионат Европы 2020 года для активных болельщиков за сборную России.

Напомним, что ранее объединение болельщиков «Фратрия» раскритиковало билетную программу на соревновании. Согласно их заявлению, решение союза реализовывать билеты через фан-клуб «Наши Парни» оставило активных болельщиков без возможности посетить матчи.

Дюков отметил, что обращение «Фратрии» поступило 9 декабря, он знаком с ним. Однако билеты, полученные 3 декабря, уже разыграны.

«К сожалению, эту заявку мы получили 18–19 ноября, в то время как эта программа розыгрышей промо-кодов была согласована с УЕФА [Союзом европейских футбольных ассоциаций]. Мы получили всего 600 билетов — это не то, что устроило активных болельщиков… Сейчас мы пытаемся получить дополнительные билеты, чтобы те болельщики, которые проводили перфомансы, получили возможность поболеть за команду», — указал он.

РФС намерен добиться дополнительных билетов на ЧЕ-2020 для активных болельщиков

Напомним, что Чемпионат Европы в честь 60-летия будет проходить с 12 июня по 12 июля 2020 года. Соревнования охватят 12 европейских городов, в числе которых Санкт-Петербург. Северная столица примет три матча групповой стадии и один из четвертьфинала.

В группе первого отборочного турнира российская сборная занимает второе место. Так, она сыграет два матча в Петербурге против Бельгии и Финляндии 13 и 17 июня соответственно, а также против Дании в Копенгагене 22 июня.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#футбол #болельщики #билеты #че-2020

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...