Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил сожаление, что ему в преддверии праздника Нового года приходиться «собачиться» с президентом России Владимиром Путиным по вопросам экономических споров между странами, а не встречаться по-дружески «за рюмкой водки».

«Я часто критиковал правительство России: вы выталкиваете эти вопросы на наш (президентов) уровень, и мы перед Новым годом вместо того, чтобы встретиться с моим близким другом Владимиром Владимировичем Путиным, взять рюмку водки или самогона — я привезу из Беловежской пущи, — выпить и пожать друг другу руки, мы начинаем собачиться», — заявил Лукашенко в своем интервью на радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко выразил свое недовольство тем, что Россия якобы говорит «152 доллара должна быть цена на газ (за тысячу кубометров)». При этом, фиксированная цена за газ для Белоруссии в 2019 году составляет 127 долларов за тысячу кубометров на границе.

Белорусский лидер отметил, что ни конкретных контрактов, ни цифр по итогам белорусско-российских переговоров нет. Лукашенко заявил, что если между двумя странами создается союз, то он должен быть выгодным для обоих участников.

«А у нас с какого-то момента нашего союзного строительства и евразэсовского здесь все пошло вниз. Год за годом… И со времен, когда вокруг Владимира Владимировича образовались прагматики, рыночники, они считали: проживем без всех, Беларусь нам не нужна, будем потихоньку ее прессовать, экономика у них хороша, давайте цены на энергоносители повышать и так далее», — посетовал Александр Лукашенко.