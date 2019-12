Пользователи Twitter больше не смогут использовать анимированные изображения

Администрация американской сети микроблогов Twitter решила отказаться от анимированных изображений формата PNG. Об этом сообщили в официальном аккаунте поддержки социальной сети.

В твите указано, что недавно была обнаружена ошибка, которая позволяет добавлять в пост несколько анимированных изображений. Однако такой формат может «загружать» устройство, делая его менее производительным.

We recently found a bug that lets you add multiple animated images to a Tweet using Animated PNG files. APNGs ignore our safeguards and can cause performance issues for the app and your device. Today we’re fixing the bug which will no longer allow APNGs to animate when Tweeted.