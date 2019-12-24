Наказание за нарушение охранных ордеров в законе о домашнем насилии не определили

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия предусматривает выдачу охранных ордеров, но пока не прописывает, какое наказание последует за нарушение. Об этом во вторник, 24 декабря, заявила первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Инна Святенко.

По ее словам, нужно эффективно обсудить этот вопрос, но пока поступают в основном эмоциональные оценки. Возможно, необходимо ввести штраф, 15 суток ареста или исправительные работы. Трудотерапия тоже эффективна.