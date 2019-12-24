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17:06   24 Декабря 2019
Весь мир

Дипмиссия Салливана в Москве стартует после новогодних праздников

Дипмиссия Салливана в Москве стартует после новогодних праздников

Новый американский посол в Москве Джон Салливан прибудет в Россию к середине января, указала пресс-атташе посольства США в российской столице Ребекка Росс в комментарии РИА Новости 24 декабря.

«Мы ждем окончательного подтверждения даты его прибытия, но это точно будет после [новогодних] праздников», — указала она.

Напомним, что 23 декабря государственный секретарь Америки Майк Помпео привел Салливана к присяге. Его кандидатура на пост дипломатического представителя была утверждена Сенатом 12 декабря.

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Автор: Анна Манц
#москва #посол сша #салливан

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