Дипмиссия Салливана в Москве стартует после новогодних праздников

Новый американский посол в Москве Джон Салливан прибудет в Россию к середине января, указала пресс-атташе посольства США в российской столице Ребекка Росс в комментарии РИА Новости 24 декабря.

«Мы ждем окончательного подтверждения даты его прибытия, но это точно будет после [новогодних] праздников», — указала она.

Напомним, что 23 декабря государственный секретарь Америки Майк Помпео привел Салливана к присяге. Его кандидатура на пост дипломатического представителя была утверждена Сенатом 12 декабря.