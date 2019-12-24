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16:59   24 Декабря 2019
Россия

Депутат предложила установить в «чистых» зонах аэропортов аптеки и банкоматы

Депутат предложила установить в «чистых» зонах аэропортов аптеки и банкоматы

Предложение рассмотреть возможность открытия аптек и установки банкоматов в «чистых» зонах аэропортов направила депутат Госдумы, зампред комитета по контролю и регламенту Наталья Костенко в адрес вице-премьера правительства Максима Акимова.

По словам Костенко, ей поступило множество жалоб от избирателей по поводу того, что, попав в «чистую» зону аэропорта, люди не могут снять наличные или купить лекарства и средства гигиены. По словам депутата, актуальность данной проблемы подтвердил исполнительный директор Международной ассоциации аэропортов Сергей Никотин.

Похожие вопросы люди постоянно задают в адрес администраций российских аэропортов. Жалобы также приходят и в Ассоциацию, а статистика таких обращений только растет.

«Если аэропорты сами могут на внутренних авиалиниях размещать аптеки и терминалы оплаты, то почему не делают? И планирует ли правительство РФ корректировать свое распоряжение в части расширения услуг, которые можно предоставлять пассажирам при международных перелетах? Все эти вопросы я, как депутат, направила вице-премьеру правительства Максиму Акимову», — заявил Наталья Костенко.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #аэропорты

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