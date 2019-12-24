Менеджер признанного иноагентом ФБК Руслан Шаведдинов отправился на службу в армию после проведенных в его квартире обысков. Молодой человек злостно уклонялся от военкоматов, а теперь подает свой уход в армию как «похищение».

Обыски прошли вчера вечером, 23 декабря, в доме блогера Руслана Шаведдинова, который является менеджером иноагента ФБК, организации, которую возглавляет Алексей Навальный. Последний активно переворачивает суть произошедшего и утверждает, что молодого человека буквально выкрали.

Члены ФБК утверждают, что Шаведдинова отправили в армию не из соображений о том, что все молодые люди призывного возраста и адекватного состояния здоровья должны служить в армии по российским законам, а из-за того, что он «борец с режимом».

Шаведдинов, как и другие члены ФБК, представляется истинным патриотом, однако трудно понять, какой именно страны. Ведь блогер регулярно выкладывает контент, наполненный искренней любовью к украинскому национализму. Например, однажды, гуляя по Москве с оппозиционным фотокорреспондентом Пелагией Замятиной, он встретил неизвестного мужчину в футболке с нацсимволикой Украины и выложил его фото в Twitter с настоящей националистской подписью.

Менеджер ФБК выделился и симпатией к различным русофобским идеям Джон Маккейна. Это также отразилось в его посте в Twitter, где он выразил открыто желание того, чтобы американские танки взяли Москву.

Привлекательными юноша считает также и «героические облики» Бандеры и Шухевича, которые были лидерами националистического движения Украины во времена Второй мировой войны. Сотрудничая с немецкими фашистами, они совершали ужасные преступления против советских людей, вырезали целые деревни. Менеджер ФБК же показал себя как лицо, лоббирующее проукраинскую нацистскую политику, которая оправдывает преступников мирового уровня.

Защите Шаведдинова со стороны ФБК ни что иное как яркий пример пустословия организации, которая демонстрирует себя как следующую букве закона. Однако законы она бдит лишь, когда речь идет о поведении правоохранителей и властей.

Шаведдинов же ведет активную русофобскую пропаганду в интернете, а его идеалы вписываются во взгляды украинских фашистов и американских политиков, одержимых войной с Москвой. Не исключено, что в армии молодой человек научится патриотизму и утратит желание занимтаься антироссийской пропагандой, пишет Nation News.