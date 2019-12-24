Глава Еврейской автономной области исключил объединение с Хабаровским краем

Временно исполняющий обязанности губернатора Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн в комментарии «Политике Сегодня» не взялся оценивать слова коллеги Сергея Фургала, который предложил гражданам инициировать референдум по объединению с Хабаровским краем.

«Давайте я не будут комментировать то, что говорит Сергей Иванович», — сказал Гольдштейн.

Коллега собеседника агентства и соседнего региона Сергей Фургал допустил народное голосование, если жители обоих регионов соберут необходимое количество подписей.

«Если люди захотят в Еврейской автономной области и Хабаровском крае объединиться — пожалуйста. — заявил Фургал журналистам. — Должна появиться такая инициативная группа, которая соберет подписи, дальше передаст это в органы исполнительной власти и органы исполнительной власти назначат референдум. И люди решат, объединяться или нет».

Отвечая на вопрос о целесообразности слияния регионов, Гольдштейн высказался скептически:

«Я думаю, что такой целесообразности нет и в ближайшее время быть не может».

ЕАО была в составе Хабаровского края до 1993 года. Административное разделение появилось с принятием действующей российской Конституции, однако и по сей день ряд региональных подразделений федеральных ведомств работают на оба региона. В 2019 году объединились и следственные управления СК РФ.

Ростислав Гольдштейн возглавил ЕАО в середине декабря после отставки Александра Левинталя. Сергей Фургал возглавляет Хабаровский край после победы на выборах в сентября 2018 года.