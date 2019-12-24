Режим открытого неба в Пулково будет действовать с 2020 по 2025 год

Санкт-Петербургский аэропорт «Пулково» получит режим открытого неба уже 1 января наступающего года, сообщили в российском министерстве транспорта 24 декабря.

«По итогам предварительных переговоров такие европейские авиакомпании, как Wizz Air, Ryanair, EasyJet, Volotea, Air Baltic, Fly One и другие, выразили заинтересованность в выполнении рейсов по седьмой степени свободы воздушного пространства уже в 2020 году из 22 стран с последующим увеличением перечня государств», — указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что рассмотрение конкретных заявок состоится в 2020 году. В целом, в перечне находятся 30 стран, которые разделены на две группы: с ограничениями и без них.

«На 95 процентов они совпадают со списком государств, жители которых могут посещать Санкт-Петербург по электронной визе», — заметили в Минтрансе.

Ожидается, что такие меры в совокупности с упрощенным визовым режимом дадут хороший импульс для развития транспортной доступности Северной столицы, а также окажет позитивное влияние на социально-экономическое развитие города.