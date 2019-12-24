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16:43   24 Декабря 2019
Весь мир

Противовоздушная оборона САР сбила беспилотник с шестью бомбами

Противовоздушная оборона САР сбила беспилотник с шестью бомбами

Беспилотник, который принадлежит террористическим организациям в городе Аль-Сквайбье, был сбит силами противовоздушной обороны Сирийской Арабской Армии. Об этом во вторник, 24 декабря, сообщает новостное агентство Сирии SANA.

Репортёр SANA заявил, что сбитый беспилотный летательный аппарат имел на себе шесть бомб, подготовленных ко взрыву. Беспилотник принадлежал террористическим организация города Аль-Сквайбье в северо-западной части провинции Хама.

По предварительным данным, целью террористов был военный аэропорт Хама и другие беспилотники в городе Джабле.

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Автор: Роман Самойлов
#сирия #беспилотник #сирийская арабская армия

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