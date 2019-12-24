Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Правительство Таджикистана утвердило межправительственное соглашение с Москвой об организованном наборе таджикских граждан для временной трудовой деятельности на российской территории. Об этом РИА Новости сообщил представитель пресс-службы президента.

Соглашение подписали 17 апреля 2019 года Москве​​​. В декабре документ ратифицировали Государственная дума и Совет Федерации. Соответствующее постановление подписал президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Министерству иностранных дел поручили в установленном порядке уведомить российскую сторону о выполнении Таджикистаном внутригосударственных процедур, которые необходимы для вступления в силу настоящего соглашения.

Согласно постановлению, министерству труда, миграции и занятости населения совместно с соответствующими министерствами и ведомствами поручили принять необходимые меры для реализации настоящего соглашения.

В частности, уполномоченные органы власти Таджикистана обязаны проинформировать граждан о возможности трудоустройства в России в порядке организованного набора, по подбору кандидатов на трудоустройство, которые имеют требуемую квалификацию и опыт работы, а также профессиональную подготовку.