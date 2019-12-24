В 2019 году достигнут рекордный показатель поставок вооружения в российскую армию

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что Вооруженные силы РФ получили в 2019 году более 6,5 тысяч единиц нового вооружения. Шойгу сообщил об этом в ходе итоговой коллегии военного ведомства с участием президента России Владимира Путина.

«Достигнут самый высокий показатель исполнения поставок вооружения и техники за последние четыре года. Поступление в войска более 6,5 тыс. единиц нового и модернизированного вооружения позволило довести долю современных образцов до 68,2%», — отметил Шойгу.

Министр обороны отметил, что в настоящее время идет оснащение стратегических ядерных сил новейшими ударными системами по поручению президента Владимира Путина. В Ракетных войсках стратегического назначения уровень современности превысил 76%, заявил Шойгу.

В следующем году ВКС РФ получат 106 современных самолетов, беспилотников и вертолетов, а также шесть дивизионных комплектов ЗРПК «Панцирь» и четыре полковых комплекса ЗРС С-400 «Триумф». Министр обороны поручил повысить уровень исправности авиатехники до 80%, а также перейти к перспективной системе инженерного обеспечения и ремонта.

«В боевой состав ВМФ ввести 14 кораблей и боевых катеров, три подводные лодки, 18 катеров и судов обеспечения. Поставить в войска один береговой ракетный комплекс «Бал»», — добавил Шойгу.

Также в 2020 году будут заложены восемь новых кораблей и внедрен проектный метод управления строительством, созданием и модернизацией кораблей ВМФ.

По мнению Сергея Шойгу, Вооруженные силы РФ за прошедший год выполнили все поставленные задачи, боевые возможности армии повышены на 14%.