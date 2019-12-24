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16:31   24 Декабря 2019
Россия

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

Новые правила пожарной безопасности не запрещают курить на балконах, однако обязывают соблюдать ряд правил. Об этом сообщил глава департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Ринат Еникеев на пресс-конференции 24 декабря.

«Сам процесс курения на балконе — он не противоправен. Но когда вы швырнете свой окурок, и он попадет другому на балкон и там произойдет пожар — сгорят вещи, чужое имущество на сумму 250 тысяч и более [рублей], или кто-то получит тяжелый вред здоровью, или, не дай бог, кто-то погибнет — вы юридически будете отвечать в соответствии с действующим законом», — популярно объяснил он.

То есть, курение возможно на балконе, где есть пепельница, желательно с водой. Окурки нужно выбрасывать в нее или уносить с собой, предварительно затушив.

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

Напомним, что изменения правил противопожарного режима вступили в силу в октябре. В частности, правки запретили использование открытого огня в жилых комнатах, на балконах или лоджиях. Они не запрещают употребления табака, однако в МЧС призывали не забывать о правилах и мерах безопасности.

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Автор: Анна Манц
#мчс #балкон #курение

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