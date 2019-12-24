Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией, если победит на выборах в 2020 году

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал реализовать все дорожные карты по интеграции с Россией, если его переизберут президентом на выборах, которые пройдут в Белоруссии в 2020 году.

«Если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы, все 31 «дорожную карту». Я их буду все реализовывать. Все, о чем мы договоримся с Россией, все будет реализовано», — сказал он в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

После распада Советского Союза в 1991 году и создания СНГ в 1992 году Россия и Белоруссия начали активную политику на сближение. В 1996 году главы стран подписали соглашение о Союзном государстве. 2 апреля отмечается день единения народов России и Белоруссии.

20 декабря Лукашенко прибыл в Петербург, где главы стран поздравили друг друга с 20-летием союзного государства. Президент России Владимир Путин высоко оценил прогресс в интеграции союзных государств, однако отметил, что многие пункты с момента подписания договора о Союзном государстве выполнить так и не удалось.