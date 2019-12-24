Кубань попросила Минприроды временно разрешить эксплуатацию мусорных полигонов

Власти Кубани попросили министерство природных ресурсов и экологии разрешить временно эксплуатировать 29 нелицензированных мусорных полигонов. Об этом сообщил заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Александр Трембицкий.

С 2020 года Кубань переходит на новую систему работы с твердыми коммунальными отходами. Однако малое количество мусорных полигонов — одна из основных проблем в сфере обращения с ТКО в Краснодарском крае. Сейчас на Кубани лицензировали 13 полигонов для размещения ТКО.

«Мы подали 29 заявок, это плюсом к тем 13 лицензированным объектам, которые у нас есть. Пока с Минприроды ведутся переговоры», — сказал Александр Трембицкий.

Эти объекты физически соответствуют всем требованиям, но их нельзя лицензировать по определенным причинам, продолжил замминистра регионального ТЭК и ЖКХ. За это время либо эксплуатирующая организация подготовит всю документацию, полигон получит лицензию и продолжит работу, либо его рекультивируют.