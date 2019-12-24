Участники конкурса «Лидеры России» выдвинули более 20 тысяч соцпроектов в 2019 году

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией, если победит на выборах в 2020 году

Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией, если победит на выборах в 2020 году

 Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией, если победит на выборах в 2020 году

Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией, если победит на выборах в 2020 году

 Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
16:08   24 Декабря 2019
Россия

Участники конкурса «Лидеры России» выдвинули более 20 тысяч соцпроектов в 2019 году

Участники конкурса «Лидеры России» выдвинули более 20 тысяч соцпроектов в 2019 году

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что участники конкурса «Лидеры России» в уходящем году предложили более 21 тысячи социальных проектов в рамках спецзадания «Сердце лидера». Об этом Кириенко сообщил в ходе заседания наблюдательного совета конкурса.

Напомним, что в 2018 году, в рамках конкурса «Лидеры России» была предложена всего одна тысяча подобных проектов.

«Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более 1 тыс. проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания «Сердце лидера» больше 21 тысячи», — сообщил Кириенко в ходе заседания.

Заместитель руководителя администрации подчеркнул, что многие конкурсанты не бросают свои социальные проекты даже после окончания конкурса. Подобные проекты не должны быть единоразовыми, их главная цель – принести пользу современному обществу. Наиболее популярными темами в этом году стали «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне», «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу» и «ЗОЖ: профилактика, а не лечение».

Участники конкурса «Лидеры России» выдвинули более 20 тысяч соцпроектов в 2019 году

Участники конкурса «Лидеры России», которые не прошли в суперфинал, но осуществили выполнение лучших социальных проектов, получат от организаторов призы и возможность участия в лекциях суперфинала, сообщают в пресс-релизе.

Первый конкурс «Лидеры России» состоялся в 2017 году, победителями стали 103 человека. В этом году прием заявок на участие в третьем конкурсе начался в октябре 2019 года. Всего в общей сложности на участие в конкурсе было получено более 233 тысяч заявок. В очные полуфиналы прошло больше трех тысяч человек. Полуфинальные испытания пройдут с января по март 2020 года, сразу после них состоится суперфинал.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#кириенко #лидеры россии

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...