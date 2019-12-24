Участники конкурса «Лидеры России» выдвинули более 20 тысяч соцпроектов в 2019 году

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что участники конкурса «Лидеры России» в уходящем году предложили более 21 тысячи социальных проектов в рамках спецзадания «Сердце лидера». Об этом Кириенко сообщил в ходе заседания наблюдательного совета конкурса.

Напомним, что в 2018 году, в рамках конкурса «Лидеры России» была предложена всего одна тысяча подобных проектов.

«Меня порадовало, что в прошлом году у нас было более 1 тыс. проектов. В этом году у нас предложений по реализации социальных проектов в рамках задания «Сердце лидера» больше 21 тысячи», — сообщил Кириенко в ходе заседания.

Заместитель руководителя администрации подчеркнул, что многие конкурсанты не бросают свои социальные проекты даже после окончания конкурса. Подобные проекты не должны быть единоразовыми, их главная цель – принести пользу современному обществу. Наиболее популярными темами в этом году стали «75-я годовщина со дня Победы в Великой Отечественной войне», «Искусственный интеллект и современные технологии на службе обществу» и «ЗОЖ: профилактика, а не лечение».

Участники конкурса «Лидеры России», которые не прошли в суперфинал, но осуществили выполнение лучших социальных проектов, получат от организаторов призы и возможность участия в лекциях суперфинала, сообщают в пресс-релизе.

Первый конкурс «Лидеры России» состоялся в 2017 году, победителями стали 103 человека. В этом году прием заявок на участие в третьем конкурсе начался в октябре 2019 года. Всего в общей сложности на участие в конкурсе было получено более 233 тысяч заявок. В очные полуфиналы прошло больше трех тысяч человек. Полуфинальные испытания пройдут с января по март 2020 года, сразу после них состоится суперфинал.