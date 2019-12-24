Штраф Соболь за устроенные беспорядки в Москве вырос на 300 тысяч рублей  

Таганский суд Москвы принял во вторник решение по административному делу в отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь, организовавшей незаконные акции протеста в столице 10 и 31 августа 2019 года, оштрафовав ее еще на 300 рублей.

Об этом 23 декабря сообщает пресс-служба Таганского суда, отметив, что по каждому из двух административных дел Соболь назначено административное наказание в виде штрафа в раз мере 150 тысяч рублей.

«Постановлениями Таганского районного суда Москвы от 24 декабря Соболь Л.Э. признана виновной в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных честью 8 статьи 20.2 КоАП РФ – «Повторное нарушение правил организации митинга либо демонстрации» – ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 тыс. рублей по каждому делу», — приводит агентство ТАСС сообщение пресс-службы суда.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало, что деятельность Любови Соболь по организации массовых беспорядков в Москве минувшим летом уже обошлась в значительную сумму, исчисляемую миллионами рублей.

Как отмечало издание, при непосредственном участии юриста «ФБК» (организации, признанной в РФ иностранным агентом) в период с 14 июля по 31 августа 2019 года в российской столице было организовано девять митингов, из которых лишь три были согласованы с московскими властями. На незаконных митингах участники мероприятий устраивали беспорядки и столкновения с сотрудниками полиции и Росгвардии, что приводило к перекрытию улиц, порче частного и государственного имущества, а также к упущенной выгоде для бизнеса.

За свою противозаконную деятельность соратница Навального не раз получала предупреждения от прокуратуры, но упрямо их игнорировала. Также Соболь стала фигуранткой ряда административных дел по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и уже не раз представала перед судом, получив в общей сложности штрафов на 1 миллион 230 тысяч рублей.

Помимо этого, суды рассмотрели ряд исков компаний, считавших, что беспорядки, в организации которых, наряду с другими «независимыми кандидатами», участвовала Любовь Соболь, нанесли им ущерб, и предъявивших финансовые требования.

Например, был частично удовлетворен первый иск ГБУ «Автомобильные дороги» на 3,4 миллиона рублей, приняв решение о коллективной ответственности восьми фигурантов. Соболь, согласно решению суда, должна выплатить компании 425 тысяч рублей. Также суд удовлетворил и второй иск ГБУ «Автомобильные дороги» к Соболь и ее коллеге Георгию Албурову на 1,581 миллиона рублей, по которому юрист «ФБК» должна будет выплатить 790 тысяч рублей.

По двум искам «Мосгортранса» Соболь обязали выплатить 328 тысяч и 150 тысяч рублей, а по иску ресторана «Армения» о коллективной ответственности персональная задолженность Соболь составляет 26 тысяч рублей. Таким образом только незаконная деятельность Соболь по организации митингов и беспорядков в столице летом 2019 года привела к тому, что она оштрафована более чем на 2,9 миллиона рублей. Однако, помимо этого, согласно судебному постановлению, Соболь обязана выплатить 29 миллионов 201 тысячу рублей компании «Московский школьник», против которой она вместе с блогером Алексеем Навальным развязала информационную компанию, в ходе которой в интернет выкладывались недостоверные сведения, порочащие репутацию предприятия.