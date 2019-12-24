Главы МИД РФ и Египта обсудили ситуацию в Ливии

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во вторник, 24 декабря, поговорил по телефону с египетским коллегой Самехом Шукри. Об этом сообщил представитель пресс-службы внешнеполитического ведомства РФ. По его словам, главы МИД России и Египта обсудили текущую ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на Ливии.

«Министры подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе», — добавили в МИД РФ.

Также Лавров и Шукри затронули некоторые актуальные аспекты российско-египетских двусторонних отношений. Ранее Египет обратился в ООН из-за незаконного соглашения Турции и ПНС Ливии о морских границах.

ПНС Ливии, которое возглавляет Файез Саррадж, опирается на незаконные вооруженные группировки, ответственные за переворот 2011 года, когда свергли и убили легитимного правителя Ливии Муаммара Каддафи. Кроме того, в состав бандформирований вошли боевики террористических группировок «Братья-мусульмане», «Аль-Каида» и «Исламское государство» (все запрещены в РФ).