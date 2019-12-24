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16:31   24 Декабря 2019
Россия

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин намерен лично выбросить книгу обвиненного в убийстве аспирантки историка Олега Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа». Об этом он рассказал телеканалу «360».

«Могу вам пообещать, что я пойду и лично выброшу эту книгу, потому что списки [по ежегодной комплектации библиотеки] завернуть уже нельзя. Тогда мы не купим тысячи других книг, которые в этом лоте находятся», — заявил Мосягин.

Директор библиотеки отметил, что эта книга Соколова есть во всех крупных библиотеках страны. Библиотека МГУ покупает 50 тысяч самых значимых книг в год.

Ранее журналисты обнаружили книгу Соколова в объявленном МГУ тендере на приобретение печатной продукции. Мосягин считает повышенный интерес к покупке этой книги нонсенсом.

9 ноября бывшего преподавателя СПбГУ Соколова вытащили из реки Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке. Позже в его квартире нашли другие фрагменты женского тела, обрез и пилу, Соколов сознался в убийстве своей студентки. 11 ноября петербургский суд арестовал обвиняемого. 24 декабря Басманный суд Москвы продлил арест Соколову продлили до 9 апреля 2020 года.

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Автор: Алина Бранцевич
#убийство #соколов

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