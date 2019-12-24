Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ Вячеслав Мосягин намерен лично выбросить книгу обвиненного в убийстве аспирантки историка Олега Соколова «Битва трех императоров. Наполеон, Россия и Европа». Об этом он рассказал телеканалу «360».

«Могу вам пообещать, что я пойду и лично выброшу эту книгу, потому что списки [по ежегодной комплектации библиотеки] завернуть уже нельзя. Тогда мы не купим тысячи других книг, которые в этом лоте находятся», — заявил Мосягин.

Директор библиотеки отметил, что эта книга Соколова есть во всех крупных библиотеках страны. Библиотека МГУ покупает 50 тысяч самых значимых книг в год.

Ранее журналисты обнаружили книгу Соколова в объявленном МГУ тендере на приобретение печатной продукции. Мосягин считает повышенный интерес к покупке этой книги нонсенсом.

9 ноября бывшего преподавателя СПбГУ Соколова вытащили из реки Мойки с отрубленными женскими руками в рюкзаке. Позже в его квартире нашли другие фрагменты женского тела, обрез и пилу, Соколов сознался в убийстве своей студентки. 11 ноября петербургский суд арестовал обвиняемого. 24 декабря Басманный суд Москвы продлил арест Соколову продлили до 9 апреля 2020 года.