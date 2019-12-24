Египет не устраивает неоосманская политика Эрдогана и его союз с террористами ПНС Ливии

Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Михаил Рощин объяснил реакцию Египта на турецкое вмешательство в Ливию.

Напомним, что египетский президент Фаттах ас-Сисси предостерег Турцию от союза с террористами так называемого Правительства национального согласия Ливии. Это стало ответом на заявление турецкого главы Тайипа Эрдогана о готовности удовлетворить просьбу триполитанского «правительства» и направить в африканскую республику военных.

«Мы не позволим никому контролировать Ливию… Это вопрос национальной безопасности Египта», — заявил ас-Сиси.

Рощин в комментарии «Федеральному агентству новостей» указал, что Египет пошел на столь решительные заявления из-за соседства с Ливией:

«На эту ситуацию надо смотреть в исторической перспективе: больше века назад Ливия входила в состав Османской империи и принадлежала Турции, и нынешнюю политику Эрдогана вполне заслуженно часто называют неоосманской в попытках реанимировать прошлое».

Турецкая же сторона делает ставку на бандитское ПНС, так как видит, что оно находится в отчаянном положении. Хоть боевиков и их главу Файеза Сарраджа поддерживают 12 стран-участник ООН, в реальности же ни о какой сторонней помощи в достаточных объемах не может идти и речи.

«Маршал [Халифа Хафтар и его Ливийская национальная армия (ЛНА)] действует. Понятно, что если турки сейчас не вмешаются, то перспектив устоять у ПНС мало», — подытожил востоковед.

Напомним, что меморандум по Средиземному морю и военному сотрудничеству был заключен между ПНС и Турцией 28 ноября. Это событие вызвало волну резкой критики среди стран Средиземноморья. Более того, даже член Президентского совета ПНС признал, что меморандум нарушает международное и морское право.

Свержение ливийского правителя Муаммара Каддафи в 2011 году привело к расколу государства. Северо-западная часть ливийской республики оказалась под контролем так называемого ПНС, члены которого являются выходцами из террористических группировок «Аль-Каида»*, «Братья-мусульмане»* и «Исламское государство»* (все они запрещены в России). Легитимность бандитских «властей» признают только 12 стран-участников ООН. Остальную часть страны контролирует Палата представителей, избранная ливийским народом.

Контртеррористическая операция Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара призвана освободить страну от террористов. Она стартовала в 2014 году, а в апреле текущего года начался этап по освобождению столицы Триполи, захваченной боевиками ПНС. На данный момент ЛНА освободила 90 процентов территории страны.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.