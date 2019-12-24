Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Президент России Владимир Путин отметил уникальность ситуации, когда ни у кого в мире, кроме нашей страны, нет гиперзвукового оружия и все вынуждены нас догонять.

Об этом глава государства заявил во вторник на коллегии Минобороны.

По словам президента, до сих пор наша страна всегда была догоняющей – первая атомная бомба была создана в Соединенных Штатах Америки, также у СССР не было средств доставки ядерного оружия, и первые межконтинентальные ракеты также появились в других странах.

«СССР только догонял. Сегодня уникальная ситуация, догоняют нас. Ни в одной стране нет гиперзвукового оружия, а континентальной дальности – тем более!», - подчеркнул Путин.