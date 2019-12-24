Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
Президент России Владимир Путин отметил уникальность ситуации, когда ни у кого в мире, кроме нашей страны, нет гиперзвукового оружия и все вынуждены нас догонять.
Об этом глава государства заявил во вторник на коллегии Минобороны.
По словам президента, до сих пор наша страна всегда была догоняющей – первая атомная бомба была создана в Соединенных Штатах Америки, также у СССР не было средств доставки ядерного оружия, и первые межконтинентальные ракеты также появились в других странах.
«СССР только догонял. Сегодня уникальная ситуация, догоняют нас. Ни в одной стране нет гиперзвукового оружия, а континентальной дальности – тем более!», - подчеркнул Путин.
Путин:Мы всегда догоняли. Атомную бомбу создали США, средств доставки у нас не было, первые межконтинент. ракеты появились не у нас. СССР только догонял. Сегодня уникальная ситуация, догоняют нас! Ни в одной стране нет гиперзвукового оружия,а континентальной дальности — тем более pic.twitter.com/CBY2uAhssr— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 24 декабря 2019 г.