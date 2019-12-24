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 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
15:57   24 Декабря 2019
Весь мир

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Президент России Владимир Путин отметил уникальность ситуации, когда ни у кого в мире, кроме нашей страны, нет гиперзвукового оружия и все вынуждены нас догонять.

Об этом глава государства заявил во вторник на коллегии Минобороны.

По словам президента, до сих пор наша страна всегда была догоняющей – первая атомная бомба была создана в Соединенных Штатах Америки, также у СССР не было средств доставки ядерного оружия, и первые межконтинентальные ракеты также появились в других странах.

«СССР только догонял. Сегодня уникальная ситуация, догоняют нас. Ни в одной стране нет гиперзвукового оружия, а континентальной дальности – тем более!», - подчеркнул Путин.

 

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Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #минобороны #политика #весь мир #ссср #гиперзвуковое оружие #гонка вооружений #коллегия

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