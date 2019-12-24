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15:42   24 Декабря 2019
Россия

Детей из дома со складом оружия в Ленобласти не вернут родителям

Детей из дома со складом оружия в Ленобласти не вернут родителям

Пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в регионе Тамары Литвиновой заявила, что несовершеннолетних детей из семьи, в чьем доме в Гатчине был обнаружен склад оружия, не вернут родителям. Дети будут определены в государственное учреждение.

«В ближайшие два дня дети будут выписаны из больницы. Определено государственное учреждение, в котором они будут находиться», — заявили в пресс-службе.

Администрация Гатчинского района ранее сообщала, что детей могут определить в реабилитационный центр. Как сообщают представители следствия, органы опеки поставили вопрос об изъятии детей из семьи.

Всего в семье, которая жила в Гатчинском районе, воспитывалось восемь детей, двое из которых были совершеннолетними. В отношении младших детей проведена медико-психологическая комиссия и намечены цели в вопросах образования, заявила ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Дети не числились в местных школах, все образование они получали на дому либо самостоятельно, либо занимаясь с матерью.

В доме в поселке Химози Гатчинского района Ленинградской области сотрудники правоохранительных органов и Следственного комитета обнаружили склад с оружием и боеприпасами, а также бронежилет и множество икон. По факту сексуального насилия над несовершеннолетней 13-летней девочкой возбуждено уголовное дело.

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Автор: Роман Самойлов
#гатчина #арсенал

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