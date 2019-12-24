Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Представители российской миссии в ЦАР вручили новогодние подарки учащимся начальной школы Combattant в столице Центральноафриканской рРеспублики - Банги. Об этом сообщает Ndjonisango.

«Этим пожертвованием мы хотим продемонстрировать детям из Центральной Африки, как их ровесники из России отмечают рождественские праздники. Мы показали этим детям, что новогодняя елка является символом процветания и помогает отсылать злых духов и попросили их написать о своих пожеланиях в качестве подарков и игрушек», — рассказал координатор доставки подарков Серж Тро.

Россия сыграла значимую роль в урегулировании ситуации в ЦАР, буквально раздираемой многочисленными вооруженными бандами. По просьбе президента этой африканской страны и разрешения от ООН Россия поставила партию вооружения для армии ЦАР. Кроме того, российская сторона направила военных и гражданских инструкторов для обучения африканских военнослужащих. В результате удалось стабилизировать ситуацию на большей части ЦАР. Некоторые прозападные СМИ пишут, что в урегулировании кризиса в ЦАР участвует ЧВК «Вагнера», однако эта информация не подкрепляется доказательствами.