Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией, если победит на выборах в 2020 году

Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией, если победит на выборах в 2020 году

 Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией, если победит на выборах в 2020 году

Лукашенко пообещал продолжить интеграцию с Россией, если победит на выборах в 2020 году

 Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
15:53   24 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

При отсутствии договоренностей с Москвой в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, республика ищет альтернативу и не скрывает этого от руководства РФ.

«Реверс нефти. Самый дешевый маршрут — через Польшу», — добавил президент Белоруссии.

Варшава предлагает Минску взять саудовскую или американскую нефть, продолжил Лукашенко. У Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с РФ. На первом этапе президент предложил забрать трубу и реверсом поставить на нефтеперерабатывающий завод.

«Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна. Вы поставляете под 70 миллионов тонн по этим трубам, качаете нефть на западный премиальный рынок. Если я забираю две трубы, у вас останется для прокачки 20 миллионов, но не 60», — объяснил Александр Лукашенко.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин после переговоров президентов РФ и Белоруссии заявил, что финальные договоренности по интеграции стран блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #нефть #белоруссия #лукашенко

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...