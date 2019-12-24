Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

При отсутствии договоренностей с Москвой в энергетической сфере Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, республика ищет альтернативу и не скрывает этого от руководства РФ.

«Реверс нефти. Самый дешевый маршрут — через Польшу», — добавил президент Белоруссии.

Варшава предлагает Минску взять саудовскую или американскую нефть, продолжил Лукашенко. У Белоруссии три трубы нефтепровода «Дружба» с РФ. На первом этапе президент предложил забрать трубу и реверсом поставить на нефтеперерабатывающий завод.

«Я забираю эту нефть и перерабатываю. Пойдет нормально — я заберу реверсом вторую трубу. У вас останется одна. Вы поставляете под 70 миллионов тонн по этим трубам, качаете нефть на западный премиальный рынок. Если я забираю две трубы, у вас останется для прокачки 20 миллионов, но не 60», — объяснил Александр Лукашенко.

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин после переговоров президентов РФ и Белоруссии заявил, что финальные договоренности по интеграции стран блокируют три группы вопросов — в сфере нефти, газа и налогов.