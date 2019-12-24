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15:42   24 Декабря 2019
Весь мир

Резолюцию ЕП об ответственности СССР за начало Второй мировой войны Путин назвал бредом

Резолюцию ЕП об ответственности СССР за начало Второй мировой войны Путин назвал бредом

Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на коллегии Минобороны, назвал «полным бредом» принятую Европарламентом резолюцию о том, что Советский Союз якобы несет ответственность за развязывание Второй мировой войны.

«У нас достаточно материалов, чтобы не дать никому испоганить память о тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом», - подчеркнул глава государства.

Также Путин добавил, что в настоящее время памятники воинам Красной армии, освобождавшими Европу от нацизма, сносят люди именно того сорта, как те, что в свое время вели переговоры с Гитлером.

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Автор: Александр Люблинский
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