Президент России Владимир Путин, выступая во вторник на коллегии Минобороны, назвал «полным бредом» принятую Европарламентом резолюцию о том, что Советский Союз якобы несет ответственность за развязывание Второй мировой войны.

«У нас достаточно материалов, чтобы не дать никому испоганить память о тех, кто положил свою жизнь на алтарь победы над нацизмом», - подчеркнул глава государства.

Также Путин добавил, что в настоящее время памятники воинам Красной армии, освобождавшими Европу от нацизма, сносят люди именно того сорта, как те, что в свое время вели переговоры с Гитлером.