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15:26   24 Декабря 2019
Россия

Резолюция ЕП об ответственности СССР за Вторую мировую это «полный бред» - Путин

Резолюция ЕП об ответственности СССР за Вторую мировую это «полный бред» - Путин

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о том, что СССР якобы несет ответственность за начало Второй мировой войны.

«Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред», — сообщил Путин в ходе расширенной коллегии Министерства обороны РФ.

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Автор: Роман Самойлов
#россия #путин #вторая мировая война

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