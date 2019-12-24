Резолюция ЕП об ответственности СССР за Вторую мировую это «полный бред» - Путин

Президент России Владимир Путин назвал «полным бредом» резолюцию Европарламента о том, что СССР якобы несет ответственность за начало Второй мировой войны.

«Недавно наши коллеги в Европе, Европарламент принял резолюцию, которая фактически ставит на одну доску и гитлеровскую Германию, и Советский Союз, намекая или впрямую говоря о том, что СССР несет ответственность за начало Второй мировой войны. Это, конечно, полный бред», — сообщил Путин в ходе расширенной коллегии Министерства обороны РФ.