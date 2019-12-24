Поколение Z не поверило в справедливость пенсионной реформы и парализовало Францию

12 декабря 2019 года премьер-министр Франции Эдуар Филипп в своем специальном обращении озвучил окончательную версию пенсионной реформы. Что интересно, это сразу пусть и не критично уменьшило уровень поддержки протеста (с 68% до 59%), но одновременно и привело к консолидации вокруг него большей части профсоюзов страны, которые заявили, что теперь они будут бороться до конца.

С тех пор прошло 12 дней. Шествия митингующих, которые так любят показывать ведущие СМИ, не стали главной частью протеста. А вот отключения света и газа, блокада ведущих магистралей и главных портов Франции, действуют неотвратимо. Страна быстро погружается в рецессию и перспективы на 2020 год у нее не радужные.

Против чего бастуют французы

Французский премьер в своей «презентационной» речи пообещал, что реформа заработает с 2025 года. Пенсию французам будут считать по системе электронных баллов или сокращенно е-баллов. Сколько отработал рабочего времени, столько тебе и баллов.

Стоимость балла будет зависеть от уровня зарплаты. Льготники, а таких в «социалистической» Франции много, почти все теряют свои привилегии. Что интересно, за рождение детей родителям также будут начислять отдельные «трудовые» баллы.

Все будут уходить на пенсию не ранее 62 года, но с потерей 10% своей пенсии. При выходе в 63, потери будут 5%. В 64 пенсия будет базовой. В 65 лет прибавка по 5% за каждый год переработки.

При этом, несмотря на то, что новые правила ударят по всем категориям и почти сразу, полностью новая реформа заработает только для тех, кто родился после 2004 года. Для так называемых представителей поколения Z. Именно поэтому среди протестующих так много молодежи.

Главную цель реформы премьер-министр Филипп сформулировал просто «чтобы стимулировать французов работать дольше».

Чего боятся французы

Они боятся того, что правительство не сдержит своего слова. Профсоюзные лидеры приводят в пример Швецию, где после проведения подобной реформы (и чтобы найти деньги на содержание мигрантов), правительство за 10 лет снизило стоимость балла в два раза.

А потому абсолютно все партии страны, от зеленых до самых мелких, и о которых до сегодня вообще никто и никогда не слышал, высказались резко против. Даже республиканцы, которые до выступления премьера формально не поддерживали забастовку, и те изменили свое к ней отношение.

И их понять можно. Они все политики, и им надо как-то прорваться во власть. А вот французы наоборот, после разъяснений премьера заметно охладели к протестам (уровень поддержки буквально за несколько дней упал с 68% до 59%).

Да, принципиально это ничего не меняет, но факт очень и очень примечательный.

Блокада душит экономику

Акции протеста, это только видимая его часть. Главное – блокада. Французские профсоюзы и активисты блокируют все, что может нарушить экономическую жизнь страны – магистрали, порты, НПЗ. Причем, протестующие «работают» через день. Дни блокады – вторник, четверг и суббота, потом перерыв. Полиция пытается бороться, но помогает это пока мало, даже несмотря на то, что массовостью, мягко говоря, подобные акции явно не отличаются.

Например, вот как выглядит блокада порта Марселя:

В Париже ситуация с транспортом критическая. Поездов метро и электричек очень мало и их катастрофически не хватает, несмотря на то, что понемногу властям удается находить «резервы» и увеличивать процент выхода подвижного состава на линии.

Бары, кафе, рестораны, гостиницы, театры теряют деньги, так как туристы, как и местные жители не могут свободно передвигаться по городу. Количество автомобильных пробок выросло в разы, а на станциях метро в часы пик происходят настоящие столпотворения и даже драки.

Так обстоят дела в столице, а в провинции дошло до того, что некоторые энергетические и газовые кампании даже временно прекращают подачу энергии и газа на госпредприятия и госучереждениям.

Чувствуется, что за протестующими стоят профессионалы своего дела, умеющие достигать максимального результата и минимальными средствами.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мер бьет тревогу и говорит, что то, что происходит в стране, приведет к рецессии уже в нынешнем году, а прогнозы на 2020 год более чем неутешительные.

Не отстают от него и профильные эксперты. Президент Союза транспортных и логистических компаний Франции (TLF) Эрик Хемар убежден, что протесты оказывают «катастрофическое влияние» на транспортно-логистический сектор:

«Они вызывают опасения и тревогу у транспортных и логистических компаний. Эта забастовка будет иметь для них очень сильные долгосрочные последствия. Автомобильные, морские, железнодорожные перевозки: вся сеть затронута».

Не смотря на то, что и сами французы очень сильно страдают от забастовки, по последним опросам уровень ее поддержки после проседания середины месяца, вновь начал расти и сегодня он составляет 62%.

Выхода пока нет

В общем, ситуация пока у власти под контролем, но Францию сильно лихорадит, а главное, пока не видно всему этому конца.

На днях президент главного профсоюзного объединения страны (CGT) Филипп Мартинес заявил, что после новогодних праздников их акции продолжатся с новым размахом и власти уже начинают задумываться на какие уступки они готовы пойти. То, что именно так все и будет уже не сомневается никто. Вопрос только, на сколько готовы уступать в Елисейском дворце и хватит ли этого для того. Чтобы сбить волну протестов?

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