«Яблоко» играет на страхе перед радиацией, пытаясь привлечь избирателей

В Петербург из Амстердама на судне «Михаил Дудин» приплыла очередная партия груза обедненного гексафторида урана (ОГФУ), в народе он называется «урановыми хвостами». Это обеспокоило горожан, а подогрели безосновательную панику партийцы из «Яблока».

Так, после прибытия в порт контейнеры были загружены на железную дорогу, а 22 декабря они отправились в Свердловскую область. Там их переработают на Уральском нефтехимическом комбинате. Начиная с мая 2019 года были переправлены уже шесть составов по 600 тонн груза, запланировано же перевезти всего 12 тысяч тонн ОГФУ до 2022 года.

Многие экологические активисты выступают против контракта на хранение и переработку обедненного урана в России. К недовольным в разных городах страны подключились оппозиционные деятели, к примеру, одного из пикетчиков в Москве поддержала юрист признанного иноагентом ФБК Соболь, а в Петербурге пикеты градозащитника Красимира Врански поддержал депутат партии «Яблоко» Борис Вишневский. Выступая с уличным пикетом Врански неожиданно безграмотно называет гексафторид урана «ядерными отходами».

«Михаила Дудина» в Петербурге встретили не только обеспокоенные пикетчики, но и комиссия Законодательного собрания, среди которой был и Вишневский. Журналисты провели замеры и выяснилось, что контейнеры не превышают 25 микрорентген в час, когда норма 50.

Акции против поставки и хранения обедненного урана прошли также в Екатеринбурге и Свердловской области, куда и должен быть доставлен груз. Интересно, что и в этом регионе организовывают акции именно партийцы «Яблока».

Недовольные игнорируют не только проведенные в Петербурге замеры, но и то, что «урановые звосты» доставляются в страну еще со времен СССР. Также их перевозят, хранят и перегружают на Западе, где обращаются с ними гораздо менее осторожно, пишет RuNews. Кроме того, по данным «Росатома», в мире не зафиксировано ни одного ЧП с ОГФУ.

Однако Вишневский и его соратники в Екатеринбурге просто игнорируют заявления «Росатома», как и проведенные в Петербурге замеры. Правда собирают на свои акции с каждым разом все меньшее количество недовольных.