«Яблоко» играет на страхе перед радиацией, пытаясь привлечь избирателей

Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

 Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии

Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии
«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

«Аэрофлот» ограничил бесплатный доступ в бизнес-залы еще трех аэропортов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Путин призвал власти продумать меры дополнительной поддержки ветеранов

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

Лукашенко пожалел, что не может встретиться с Путиным «за рюмкой водки»

 Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Таджикистан утвердил соглашение с Москвой о временном трудоустройстве в РФ

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

Малькевич сравнил Грету Тунберг с «голым королем» из сказки Андерсона

 Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии

Эксперт заявил, что русско-турецкое патрулирование поможет урегулировать ситуацию в Сирии
16:47   24 Декабря 2019
Россия

«Яблоко» играет на страхе перед радиацией, пытаясь привлечь избирателей

«Яблоко» играет на страхе перед радиацией, пытаясь привлечь избирателей

В Петербург из Амстердама на судне «Михаил Дудин» приплыла очередная партия груза обедненного гексафторида урана (ОГФУ), в народе он называется «урановыми хвостами». Это обеспокоило горожан, а подогрели безосновательную панику партийцы из «Яблока».

Так, после прибытия в порт контейнеры были загружены на железную дорогу, а 22 декабря они отправились в Свердловскую область. Там их переработают на Уральском нефтехимическом комбинате. Начиная с мая 2019 года были переправлены уже шесть составов по 600 тонн груза, запланировано же перевезти всего 12 тысяч тонн ОГФУ до 2022 года.

Многие экологические активисты выступают против контракта на хранение и переработку обедненного урана в России. К недовольным в разных городах страны подключились оппозиционные деятели, к примеру, одного из пикетчиков в Москве поддержала юрист признанного иноагентом ФБК Соболь, а в Петербурге пикеты градозащитника Красимира Врански поддержал депутат партии «Яблоко» Борис Вишневский. Выступая с уличным пикетом Врански неожиданно безграмотно называет гексафторид урана «ядерными отходами».

«Яблоко» играет на страхе перед радиацией, пытаясь привлечь избирателей

«Михаила Дудина» в Петербурге встретили не только обеспокоенные пикетчики, но и комиссия Законодательного собрания, среди которой был и Вишневский. Журналисты провели замеры и выяснилось, что контейнеры не превышают 25 микрорентген в час, когда норма 50.

«Яблоко» играет на страхе перед радиацией, пытаясь привлечь избирателей

Акции против поставки и хранения обедненного урана прошли также в Екатеринбурге и Свердловской области, куда и должен быть доставлен груз. Интересно, что и в этом регионе организовывают акции именно партийцы «Яблока».

Недовольные игнорируют не только проведенные в Петербурге замеры, но и то, что «урановые звосты» доставляются в страну еще со времен СССР. Также их перевозят, хранят и перегружают на Западе, где обращаются с ними гораздо менее осторожно, пишет RuNews. Кроме того, по данным «Росатома», в мире не зафиксировано ни одного ЧП с ОГФУ.

Однако Вишневский и его соратники в Екатеринбурге просто игнорируют заявления «Росатома», как и проведенные в Петербурге замеры. Правда собирают на свои акции с каждым разом все меньшее количество недовольных.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Собакин
#яблоко #уран

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...