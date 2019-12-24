Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши и его желании поставить памятник Гитлеру
Российский лидер Владимир Путин назвал посла Польши в Германии, который в 1940-х годах пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру, «свиньей антисемитской» и «сволочью». Так он прокомментировал запись дневника дипломата на расширенном заседании коллегии министерства обороны 24 декабря.
За памятник, судя по записям, Гитлер должен был выслать евреев в Африку.
«Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя. Он [посол] полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве», — отреагировал Путин.
«Сволочь! Свинья антисемитская! По другому сказать нельзя»: Путин о после Польше, пообещавшем поставить Гитлеру памятник за «решение еврейского вопроса» pic.twitter.com/3Ep2fPwl9v— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 24, 2019