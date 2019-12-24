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15:21   24 Декабря 2019
Россия

Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши и его желании поставить памятник Гитлеру

Путин не сдержался в выражениях, говоря о после Польши и его желании поставить памятник Гитлеру

Российский лидер Владимир Путин назвал посла Польши в Германии, который в 1940-х годах пообещал поставить памятник Адольфу Гитлеру, «свиньей антисемитской» и «сволочью». Так он прокомментировал запись дневника дипломата на расширенном заседании коллегии министерства обороны 24 декабря.

За памятник, судя по записям, Гитлер должен был выслать евреев в Африку.

«Сволочь, свинья антисемитская, по другому сказать нельзя. Он [посол] полностью солидаризировался с Гитлером в его антисемитских настроениях и, более того, за издевательство над еврейским народом пообещал поставить памятник в Варшаве», — отреагировал Путин.

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Автор: Анна Манц
#путин #германия #гитлер #антисемитизм #посол польши

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