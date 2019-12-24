Александра III предложили вернуть на Восстания

Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге собирается попросить Смольный вернуть 1937-ый на отдельно взятой площади в Петербурге — Восстания. В этот год, как известно, репрессии не обошли стороной и памятник Александру III, стоявший у Московского вокзала. «Царя-миротворца» большевики сослали к Мраморному дворцу, а вместо него с 1985 года на площади, встречающей гостей из Москвы, стоит обелиск «Городу-герою Ленинграду».

В этом историческую несправедливость и архитектурный изъян одновременно видит представитель Фонда содействия строительству культовых сооружений РПЦ Филипп Грибанов.

«Плохого в стеле нет ничего, мы к ней привыкли, — заверил Грибанов. — Но если подходить к этому вопросу с точки зрения градостроительства и исторической правды <…> Памятник Александру делался именно под площадь. Площадь Восстания — она камерная. Стела предполагает больше воздуха, открытого пространства и, конечно, наличия современной архитектуры, современной логики, современной атмосферы вокруг».

Современное для стелы окружение Фонд содействия строительству культовых сооружений РПЦ в Санкт-Петербурге подобрал на площади Мужества в обрамлении высоток семидесятых. Архитектор, член совета по сохранению культурного наследия Петербурга Рафаэль Даянов считает, что авторы проекта планировки и застройки проспекта Непокоренных — Раппопорт, Шретер, Свирский, Юшканцев — оценили бы стелу с Восстания на Мужества.

«В 1971 году, по поводу площади Мужества, в этом проекте монумент уже существовал, — заметил Даянов. — Мне очень нравится, как Логин Людвигович пишет об этом месте: «Мы ставили перед собой задачу сделать эту площадь достаточно монументальной, и, если можно так сказать, мужественной. В то же время, она должна быть мажорной, человечной и, обязательно, ленинградской по духу и единству ансамбля, однако, лишенной официальности, присущей улицам и площадям старого императорского Петербурга. Характер площади, также, как и характер прилегающей магистрали, должен нести на себе печать ленинградских традиций». Поэтому мне эта тема кажется совершенно очевидной. То, что я видел на картинке, мне очень понравилось. По-моему, это надо сделать!».

Что касается места у Мраморного дворца, которое после рокировки памятников, Фонду видится свободным, то вернуть туда броневичок Ленина, который сейчас на экспозиции в Военно-историческом музее артиллерии, сторонники «исторической справедливости» не готовы.

«Думаю, нет», — был лаконичен Грибанов насчет переноса пьедестала вождя пролетариата.

Против переименования площади Восстания обратно в Знаменскую авторы возвращения памятника Александру III не возражают, разговоров о сносе вестибюля метро ради восстановления Знаменской церкви, пока не ведут, о неоднозначных оценках современниками памятника царю-миротворцу в курсе.

«Автор — гений того времени, общепризнанный», — готов спорить представитель Фонда.

По воспоминаниям писателя Корнея Чуковского, живописец Илья Репин на торжественном открытии памятника Александру III кричал: «Верно! Верно! Толстозадый солдафон! Тут он весь, тут и всё его царствование!». Нелестных отзывов памятник удостоился и от художника Бориса Кустодиева: «Очень смешной и нелепый». В народе монумент окрестили «обормотом на бегемоте». Император Николай II до открытия памятника рассматривал вариант отправить памятник «в ссылку в Сибирь, подальше от своих оскорбленных сыновьих глаз», но потом передумал. И памятник водрузили у Николаевского, ныне Московского, вокзала, где начиналась Трансибирская магистраль, заложенная Александром III.

Свою просьбу вернуть Александра III на площадь Восстания, а обелиск «Городу-герою Ленинграду» перенести на Мужества, Фонд обещает отправить в Смольный.