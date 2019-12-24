Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском

Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг информацию о возможном размещении российской базы Воздушно-космических сил (ВКС) на территории своей страны, но предложил Москве разместить самолеты под Минском и Витебском.

«Это был с вашей стороны, пусть меня извинят ваши политики и руководители, обычный фейк, как это называется. Ну, может, это я не точно выразился, это модное слово, но это была просто болтовня, не знаю, кому она была нужна», – сказал Лукашенко в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Лукашенко убежден, что России военная база в Белоруссии просто не нужна. Вместе с тем, белорусский президент отметил, что в Белоруссии достаточно военно-воздушных баз, и российская сторона вполне может разместить свои самолеты на белорусской территории.

«Но если вы хотите разместить на нашей территории свои самолеты, завтра я готов принимать их лично. У нас этих военно-воздушных баз, на которых базируются наши самолеты, вертолеты – пять штук. Приезжайте, пожалуйста», — сказал Лукашенко.

Ранее государственный секретарь белорусского Совбеза Станислав Зась заявил, что Москва предлагала разместить в республике свою авиабазу в обмен на финансовую помощь в покупке истребителей Су-30СМ. По его словам, в результате руководство Белоруссии решило закупить истребители за собственные деньги.

Как сообщал ТАСС, ранее Лукашенко утверждал, что после распада Советского Союза Россия якобы не платила за свои военные базы в Белоруссии.

«У нас на территории расположено две военные базы (РФ). За время после распада СССР сколько вы заплатили — ноль. Почему вы нам не заплатили, да потому, что я никогда не настаивал на этом, так как оборона белорусов и россиян – это святое», – сказал Лукашенко.

В Белоруссии уже размещены два российских военных объекта — 43-й узел связи военно-морского флота России «Вилейка» (радиостанция «Антей») и радиолокационная станция «Волга» дециметрового диапазона (узел «Барановичи»).