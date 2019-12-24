Поздняков считает, что процесс по санкциям WADA может затянуться

Рассмотрение апелляции на решение о санкциях Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Спортивном арбитражном суде (CAS) вряд ли закончится к началу летних Олимпийских игр в Токио в следующем году. Об этом заявил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

«Нам могут ответить на вопрос о завершении разбирательства юристы, которые будут представлять наши интересы в CAS. Существуют предпосылки, что история закончится в прямой близости от Олимпийских игр либо даже за их пределами», — сообщил Поздняков.

Президент Олимпийского комитета отметил, что с момента назначения арбитров в CAS пройдет около трех месяцев до вынесения решения.

9 декабря исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) установил ряд санкций в отношении российского спорта. Спортсменам запрещено в течение четырех лет участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях и Олимпиадах под своим флагом и гимном, а России запрещено проводить на своей территории крупные спортивные мероприятия.

В соответствие с санкциями, Россия не может подать заявки на проведение таких крупных соревнований, как Олимпиада и Паралимпиада 2032 года.