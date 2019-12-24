Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

 Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском

Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

 Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском

Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
15:17   24 Декабря 2019
Россия

Россия остается ключевым фактором в сирийском урегулировании, указал Путин

Россия остается ключевым фактором в сирийском урегулировании, указал Путин

Основную роль в достижении мира и стабильности на территории Сирии играет присутствие в республике российских военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны 24 декабря.

«Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии», — сказал он.

По его словам, авиагруппа Воздушно-космических сил РФ и судна Военно-морского флота РФ, которые, в частности, располагаются на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус, — это гаранты сохранения мира и стабильности в Сирийской Арабской Республике.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#путин #сирия #минобороны #вс рф

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...