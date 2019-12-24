Россия остается ключевым фактором в сирийском урегулировании, указал Путин

Основную роль в достижении мира и стабильности на территории Сирии играет присутствие в республике российских военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии министерства обороны 24 декабря.

«Российская армия продолжает играть ключевую роль в достижении мира в Сирии», — сказал он.

По его словам, авиагруппа Воздушно-космических сил РФ и судна Военно-морского флота РФ, которые, в частности, располагаются на аэродроме Хмеймим и в порту Тартус, — это гаранты сохранения мира и стабильности в Сирийской Арабской Республике.