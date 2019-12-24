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15:20   24 Декабря 2019
Россия

Путин заявил о разработке новых ракетных систем для сдерживания агрессии

Путин заявил о разработке новых ракетных систем для сдерживания агрессии

Президент России Владимир Путин заявил, что новые ракетные системы будут разрабатываться в первую очередь для сдерживания агрессии против России и ее союзников.

Такое заявление российский лидер сделал на заседании расширенной коллегии Монобороны во вторник, 24 декабря. Он заявил, что залогом победы является лучшая техника и особенно отметил необходимость создания новых ракетных комплексов, которые помогут сдерживать агрессию в отношении России и ее союзников.

Путин отметил, что новые задачи, которые будет реализовывать в вопросах вооружения смогут гарантированно обеспечить защиту ей и союзным государствам. Кроме того, в своем выступлении президент упомянул гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».

«Это оружие будущего способно преодолевать как действующую, так и перспективную противоракетную оборону», — сказал Путин.

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Автор: Лев Собакин
#путин #минобороны #вооружение

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