Президент России Владимир Путин заявил, что новые ракетные системы будут разрабатываться в первую очередь для сдерживания агрессии против России и ее союзников.

Такое заявление российский лидер сделал на заседании расширенной коллегии Монобороны во вторник, 24 декабря. Он заявил, что залогом победы является лучшая техника и особенно отметил необходимость создания новых ракетных комплексов, которые помогут сдерживать агрессию в отношении России и ее союзников.

Путин отметил, что новые задачи, которые будет реализовывать в вопросах вооружения смогут гарантированно обеспечить защиту ей и союзным государствам. Кроме того, в своем выступлении президент упомянул гиперзвуковой ракетный комплекс «Авангард».