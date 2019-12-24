Шойгу заявил, что в Сирии испытали новые виды бомб и ракет

Министр обороны Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии военного ведомства заявил, что новейшие образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57 испытали в Сирии. Коллегия проходит с участием президента РФ Владимира Путина.

«В Сирии в боевой работе проверили (вертолет) Ми-28НМ, беспилотный летательный аппарат «Иноходец» в ударном варианте, новые образцы ракетно-бомбового вооружения истребителя Су-57», — отметил Шойгу.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что Минобороны РФ провели повторные испытания многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 в Сирии. Запланированные задачи и цели были успешно выполнены.

Истребитель пятого поколения Су-57 предназначен для уничтожения всех видов наземных, воздушных и надводных целей. Он имеет сверхзвуковую скорость полета, радиопоглощающее покрытие в соответствии с технологией «стелс» и новейший комплект бортового оборудования.