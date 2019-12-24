Шойгу заявил, что США могут вполне закономерно разместить ракеты в Европе и на Востоке

Министр обороны России Сергей Шойгу считает, что разработки и испытания ракет Соединенными Штатами закономерно перетекут в их размещение в Европе и на Востоке. Такое мнение министр высказал в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны 24 декабря.

«Проведённые Пентагоном в августе и декабре испытания ракет средней дальности подтверждают факт разработки США ракетных систем, запрещённых Договором о РСМД, в период его действия. Следующим шагом логично станет развёртывание таких ракет в Европе и на Востоке», — объяснил свою позицию Шойгу.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан между Россией и Соединенными Штатами в 2010 году. Сегодня он является единственным договором о сдерживании вооружений между странами. срок этого соглашения истекает в феврале 2021 года, пока неизвестно, готов ли Вашингтон его продлить.