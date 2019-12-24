Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

 Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском

Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

Директор библиотеки МГУ пообещал лично выбросить книгу историка Соколова

 В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность

В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

Лукашенко не скрывает от РФ планов Белоруссии качать нефть через Польшу

 Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском

Лукашенко предложил ВКС РФ разместить самолеты под Минском и Витебском
Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

Школьники из ЦАР получили новогодние подарки от российской миссии

 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
14:43   24 Декабря 2019
Россия

«AliExpress Россия» выяснили, что россияне в 2019 году искали чаще всего

«AliExpress Россия» выяснили, что россияне в 2019 году искали чаще всего

Совместное предприятие Mail.ru Group, Alibaba Group, ПАО «Мегафон» и РФПИ «AliExpress Россия» провело исследование, что жители страны искали на онлайн-площадке AliExpress в уходящем году. Помимо платьев и сумок, автомобиля Lada XRAY, смартфонов и искусственных растений также нашлись и более изысканные предпочтения.  

«По итогам поисковых запросов за год наиболее активными стали следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Екатеринбург». – говорится в сообщении «AliExpress Россия».

Жители Москвы чаще всего искали на площадке аксессуары для смартфонов, зарядные устройства для автомобилей и худи. Краснодар занял третье место по активности запросов, его жители чаще всего хотели приобрести щипцы для завивки ресниц, жесткий диск и женскую юбку. По словам исследователей, в Петербурге AliExpress чаще всего используют домохозяйки и любители активного отдыха – в топе поисковых запросов сервиса искусственные комнатные растения, удочки и подзорная труба.

Всего за прошедший год россияне сделали около 550 миллионов запросов по всем категориям на площадке AliExpress. По всей России наиболее популярными стали «сумка женская», «серьги», «купальник» и «наушники». Аналитики также отмечают, что результаты запросы посетителей зависели и от сезона – весной люди чаще всего ищут спортивную одежду, летом – одежду и аксессуары для отдыха, зимой в приоритете оказывается теплая одежда и коньки, а осенью покупатели ищут новогодние украшения.

Более 60% пользователей AliExpress составляют женщины, отмечают в компании «AliExpress Россия». Именно поэтому в топе поисковых запросов по всей стране оказываются одежда и различные аксессуары.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Роман Самойлов
#россия #aliexpress

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...