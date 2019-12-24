«AliExpress Россия» выяснили, что россияне в 2019 году искали чаще всего

Совместное предприятие Mail.ru Group, Alibaba Group, ПАО «Мегафон» и РФПИ «AliExpress Россия» провело исследование, что жители страны искали на онлайн-площадке AliExpress в уходящем году. Помимо платьев и сумок, автомобиля Lada XRAY, смартфонов и искусственных растений также нашлись и более изысканные предпочтения.

«По итогам поисковых запросов за год наиболее активными стали следующие города: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Новосибирск, Челябинск, Пермь, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Уфа и Екатеринбург». – говорится в сообщении «AliExpress Россия».

Жители Москвы чаще всего искали на площадке аксессуары для смартфонов, зарядные устройства для автомобилей и худи. Краснодар занял третье место по активности запросов, его жители чаще всего хотели приобрести щипцы для завивки ресниц, жесткий диск и женскую юбку. По словам исследователей, в Петербурге AliExpress чаще всего используют домохозяйки и любители активного отдыха – в топе поисковых запросов сервиса искусственные комнатные растения, удочки и подзорная труба.

Всего за прошедший год россияне сделали около 550 миллионов запросов по всем категориям на площадке AliExpress. По всей России наиболее популярными стали «сумка женская», «серьги», «купальник» и «наушники». Аналитики также отмечают, что результаты запросы посетителей зависели и от сезона – весной люди чаще всего ищут спортивную одежду, летом – одежду и аксессуары для отдыха, зимой в приоритете оказывается теплая одежда и коньки, а осенью покупатели ищут новогодние украшения.

Более 60% пользователей AliExpress составляют женщины, отмечают в компании «AliExpress Россия». Именно поэтому в топе поисковых запросов по всей стране оказываются одежда и различные аксессуары.