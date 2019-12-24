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 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
14:44   24 Декабря 2019
Россия

Путин заявил, что российская военная техника должна превосходить мировые образцы

Путин заявил, что российская военная техника должна превосходить мировые образцы

У России всегда должна быть лучшая военная техника в мире, чтобы побеждать. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник, 24 декабря.

«Некоторые с гордостью докладывают "такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам". Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья!», — заявил российский лидер.

Сегодня, 24 декабря, в Москве проходит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, на котором присутствует президент страны Владимир Путин. Встерча посвящена подведению итогов военного строительства и деятельности российских Вооруженных сил в течение уходящего года.

 

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Автор: Галина Кандинская
#путин #вооружение #российская армия

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