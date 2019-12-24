У России всегда должна быть лучшая военная техника в мире, чтобы побеждать. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны во вторник, 24 декабря.

«Некоторые с гордостью докладывают "такая-то техника не уступает лучшим мировым образцам". Она всегда должна быть лучше, если мы хотим побеждать. Это не игра в шахматы, где нас может устраивать ничья!», — заявил российский лидер.

Сегодня, 24 декабря, в Москве проходит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России, на котором присутствует президент страны Владимир Путин. Встерча посвящена подведению итогов военного строительства и деятельности российских Вооруженных сил в течение уходящего года.