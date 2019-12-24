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14:59   24 Декабря 2019
Весь мир

Россиян разжалобили танцующие перед пустой площадкой красноярские аниматоры

Россиян разжалобили танцующие перед пустой площадкой красноярские аниматоры

Аниматоры в костюмах ростовых кукол свиньи, собаки и слона из мультфильма «Головоломка» Бинго-Бонго каждый вечер танцуют на сцене в красноярском парке Универсиады, но на предновогоднюю вечеринку никто не приходит.

«Там каждый вечер с 18:00 до 22:00 аниматоры танцуют в полном одиночестве. Сходите их поддержите, что ли. Они правда стараются», — написал местный житель в сообществе «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».

 

 

 

 

Очевидцы подтвердили, что аниматоры действительно танцуют «там в полном одиночестве». Местные жители также пообещали прийти на ближайшую вечеринку, чтобы поддержать выступающих.

По их словам, для праздничной площадки выбрали неподходящее место, которое после Зимней универсиады-2019 превратилось в «большую заброшку». Площадку фанзоны чемпионата РФ по фигурному катанию установили в парке Универсиады, а фактически это малолюдное место.

«Установили там сцену с экраном для показов трансляций с чемпионата, пригласили аниматоров для развлечения публики. Вот только публика туда не пришла», — поделился житель города.

 

 

 

 

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #красноярск #парк #аниматор

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