Россиян разжалобили танцующие перед пустой площадкой красноярские аниматоры
Аниматоры в костюмах ростовых кукол свиньи, собаки и слона из мультфильма «Головоломка» Бинго-Бонго каждый вечер танцуют на сцене в красноярском парке Универсиады, но на предновогоднюю вечеринку никто не приходит.
«Там каждый вечер с 18:00 до 22:00 аниматоры танцуют в полном одиночестве. Сходите их поддержите, что ли. Они правда стараются», — написал местный житель в сообществе «Я живу в Красноярске» во «ВКонтакте».
Самая грустная новогодняя вечеринка выглядит так. Это Красноярск. Аниматоры зажигают на сцене перед абсолютно пустой площадкой. Поблизости нет ни души Местные говорят,что ведущие каждый день выходят на работу в бывший парк Универсиады и танцуют так по несколько часов pic.twitter.com/AZTSO9wMcU— Artyom (@mynamehay) 24 декабря 2019 г.
А потому,что тепло.— Евгений Казарин (@chram525) 24 декабря 2019 г.
Поехать чтоль— larache (@lara13Z) 24 декабря 2019 г.
Отрабатывают аванс!— ClearConscience???????? (@ClearConscienc4) 24 декабря 2019 г.
Очевидцы подтвердили, что аниматоры действительно танцуют «там в полном одиночестве». Местные жители также пообещали прийти на ближайшую вечеринку, чтобы поддержать выступающих.
По их словам, для праздничной площадки выбрали неподходящее место, которое после Зимней универсиады-2019 превратилось в «большую заброшку». Площадку фанзоны чемпионата РФ по фигурному катанию установили в парке Универсиады, а фактически это малолюдное место.
«Установили там сцену с экраном для показов трансляций с чемпионата, пригласили аниматоров для развлечения публики. Вот только публика туда не пришла», — поделился житель города.
Да сейчас везде, после 12 выпустят фейерверки и спать. Тоска. А раньше три гармошки , компании, смех, музыка, ёлка, огни... Чудеса! Начнёшь отмечать в одной компании, утро встречаешь в другой!!!— Алексей Рюмин (@TpyUT6voJucHkOG) 24 декабря 2019 г.
Красноярск поддержите уж ребят— Khamidullin Ruslan (@one2one2) 24 декабря 2019 г.
моя жизнь это красноярский парк и я в нём аниматор— lErysl ???? (@PaniniAy) 24 декабря 2019 г.
Надеюсь артисты сами кайфуют от того, что происходит. Тогда завидую им, так держать и пусть мир подождёт ????????????????— Dmitry (@Dmitry21178539) 24 декабря 2019 г.
У меня такая вечеринка последние лет 15— Jacob Harlamov (@JacobHarlamov) 24 декабря 2019 г.