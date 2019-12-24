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В МЧС напомнили, что курить на балконе можно, но соблюдая осторожность
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 Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию

Путин отметил уникальность ситуации, когда весь мир вынужден догонять Россию
14:28   24 Декабря 2019
Россия

Путин рассказал, как ВС РФ удалось существенно улучшить систему управления

Путин рассказал, как ВС РФ удалось существенно улучшить систему управления

Президент России Владимир Путин рассказал, как вооруженным силам РФ удалось существенно улучшить систему управления. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

По словам российского лидера, систему управления удалось серьезно усовершенствовать благодаря введению новых комплексов и проведенной модернизации существующих.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии министерства обороны. После этого глава государства вручит государственные награды.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #путин #политика #минобороны рф

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