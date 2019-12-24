Путин рассказал, как ВС РФ удалось существенно улучшить систему управления

Президент России Владимир Путин рассказал, как вооруженным силам РФ удалось существенно улучшить систему управления. Об этом он заявил в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны России.

По словам российского лидера, систему управления удалось серьезно усовершенствовать благодаря введению новых комплексов и проведенной модернизации существующих.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков анонсировал выступление Владимира Путина на расширенном заседании коллегии министерства обороны. После этого глава государства вручит государственные награды.