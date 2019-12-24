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14:31   24 Декабря 2019
Россия

Технологичные вооружения составляют 82 процента в ядерной триаде России — Путин

Технологичные вооружения составляют 82 процента в ядерной триаде России — Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что в российской ядерной триаде 82% составляют современные вооружения. Российский лидер также отметил, что обновленное оружие кратно увеличивает потенциал армии и укрепляет мировую стабильность.

«Заметно укрепилась ядерная триада, которая играет ключевую роль в сохранении глобального приоритета. Доля современного вооружения здесь составляет 82%", — сказал президент в раках встречи расширенной коллегии Минобороны.

Владимир Путин также напомнил, что в послании к Федеральному собранию от 1 марта 2019 года он упоминал уникальное новейшее оружие, которое разрабатывают российские ученые и изобретатели, и отметил, что в этой сфере также происходят большие успехи.

Глава России добавил, что начато серийное производство ракетного комплекса «Авангард», а также проходят успешные испытания «Сармата» и тренировки по практическому применению боевых лазерных комплексов «Пересвет».

 

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Автор: Галина Кандинская
#путин #вооружение

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