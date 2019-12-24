Германия изучит последствия санкций США против российского газопровода и ответит на них

Правительство ФРГ решило прежде детально изучить последствия, которые повлекут санкции Соединенных Штатов против «Северного потока — 2», а затем уже принять решение об ответных действиях. Об этом заявила представитель кабмина Ульрике Деммер.

Такое заявление Деммер сделала на встрече с журналистами в Берлине, пишет «Интерфакс».

«Только после этого мы примем решение о дальнейших действиях», — наметила план Деммер.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп 20 декабря поставил решающую подпись на оборонном бюджете страны на 2020 год. В документ вошли помимо прочего пункты о введении санкций против российских газопроводов «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

От ограничений против второго в первую очередь пострадают европейские страны и компании. Компания Allseas уже приостановила работу над проектом. В свою очередь Германия после новостей о том, что санкции вступили в силу, неоднократно заявляла о том, что страна не потерпит никаких американских экстерриториальных санкций.